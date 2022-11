Opel Astra e Astra Sports Tourer Electric | ecco le versioni a batteria del grande classico tedesco – FOTO

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Quelle che vedete sono le prime immagini della nuova, variante adi undisponibile nella versione a due volumi e in quella wagon, che la casa di Russelsheim chiama. Quest’ultima, tra l’altro, è la prima familiare 100% elettrica proposta da un costruttore. Il powertrain è alimentato da batterie agli ioni di litio (sistemate sotto il pianale) in grado di assicurare un’autonomia di 416 chilometri nel ciclo WLTP e una velocità massima di 170 km/h, con una potenza di 156 cavalli e una coppia motrice di 270 Newtonmetri. Gli accumulatori possono ricevere l’80% della ricarica in mezzora se collegati a una colonnina rapida da 100 kW a corrente continua, ...

Mancava in fondo solo lei, tra le compatte della Casa. Dopo Corsa-e e Mokka-e, nuova Astra Electric la prima a svuotare il proprio cofano di un motore a combustione interna, nuova Astra Sports Tourer Electric la prima station wagon elettrica di un Costruttore tedesco.