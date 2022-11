Onlyfans | Nanda Alfi | “Io | trattata come una prostituta digitale dopo aver affidato la mia immagine a un’agenzia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “La miaaffidata aè diventata quella di una. Ne sto ancora pagando le conseguenze”.Alfì, modella e creator di, è amareggiata. “Da quando ho firmato il contratto con una società specializzata nella gestione e nella promozione dei contenuti su quella piattaforma – si sfoga con FqMagazine – foto e video riservati agli iscritti sono stati pubblicizzatiporno, con espressioni molto pesanti ed esplicite”. Risultato? “Molti utenti hanno pagato per sbloccare contenuti non corrispondenti alle promesse e lo hanno segnalato alla piattaforma”. Dalla firma del contratto con l’agenzia, fra segnalazioni degli utenti e modalità gestionali anomale,Alfì si ritrova senza profilo in poche settimane. ...