La Gazzetta dello Sport

Non sempre le maglie delle nazionali rispecchiano i colori delle loro bandiere. Oltre all'Italia, che veste l'azzurro Savoia in omaggio ......Fabio Gennari Vittoria netta per l'di de Roon (prima da titolare per lui) e Koopmeiners (subentrato nel finale al compagno) ai Mondiali in corso di svolgimento in Qatar. La nazionale... Olanda arancione e Germania bianca Cosa significano i colori delle nazionali MONDIALI – Una passeggiata per la Nazionale arancione allenata da van Gaal. L’Olanda blinda la qualificazione nel girone A con una vittoria senza appello sui pa ...terzo gol al Mondiale dopo quelli contro Senegal ed Ecuador Già nel primo tempo di Olanda-Qatar, Cody Gakpo ha ottenuto un personale primato andando per la prima volta in gol per 3 gare consecutive ...