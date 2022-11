 Ok Camera alla mozione di maggioranza Tajani | Presto in Cdm il decreto per armi a Ucraina

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI - Laha approvato ladel centrodestra, quella del Pd e parte di quella Azione-Iv sul conflitto russo-ucraino. Bocciata con 193 'no' e 46 si' laM5s; respinta anche ladell'Alleanza Verdi-Sinistra con 54 voti favorevoli e 54 contrari. Accolta parte dellaAzione-Iv, ad eccezione del passaggio in cui si chiedeva al governo di "proseguire senza riserve l'attività di sostegno, economico e militare, a Kiev e al popolo ucraino, in continuità con le azioni intraprese e i provvedimenti adottati dall'Esecutivo guidato da Mario Draghi, anche mediante l'invio di nuovi equipaggiamenti bellici, tenendo opportunamente informato il Parlamento sulle decisioni che si intenderanno assumere". Le lobby delleringraziano pic.twitter.com/d2ejiZw9Og — ...

Corriere della Sera

è il tema caldo dal punto di vista politico oggi. Via libera dell'Aula dellaalla mozione di maggioranza sulla guerra in Ucraina. Parti del documento, che contiene tra l'altro, l'a proseguire l'invio delle armi a Kiev, sono state votate anche dall'opposizione. ...Governo attivi percorsi interlocutori con le parti sociali . L'Aula dellaha approvato con 163 voti favorevoli e 121 contrari (19 gli astenuti) la mozione del centrodestra sul salario minimo. Il documento, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole, ... Multe no vax agli over 50: salta la sospensione prevista nel dl Aiuti ter