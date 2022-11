Nuova terapia per malattia di Waldenstrom | rara forma linfoma

(Di mercoledì 30 novembre 2022) E' ora disponibile anche in Italia in regime di rimborsabilità dal Servizio Sanitario Nazionale, un farmaco di ultima generazione per il trattamento di pazienti adulti affetti da macroglobulinemia di ...

... utilizzato con successo da anni, comportando però, effetti collaterali."Questa molecola, ... Tra l'altro lo zanubrutinib è stato approvato anche in prima linea dinei pazienti che non sono ...La nuova molecola, Zanubrutinib , attualmente è commercializzata ... Tra l'altro lo zanubrutinib è stato approvato anche in prima linea di terapia nei pazienti che non sono idonei per immuno ...