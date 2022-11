Non bastano gli stivali Così Vespa smonta Soumahoro e stronca la sinistra

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Attenzione a creare miti fragili, nonglida bracciante”:Brunogiudica il caso Aboubakar. Il deputato diitaliana-Verdi, oggi autosospeso, è finito nell'occhio del ciclone per un'indagine della procura di Latina sulla sua famiglia (la suocera è accusata di malversazione e truffa nelle gestione di due cooperative, lui non risulta indagato). Fra il 2019 e il 2022, l'ex bracciante italo-ivoriano è stato innalzato a simbolo della lotta al caporalato e allo sfruttamento dei migranti da trasmissioni quali “Propaganda Live” su LA7. Venerdì scorso, il conduttore Diego Bianchi ha risposto alle critiche di superficialità dicendo di non essere imbarazzato, ma “inca**ato” . Si è parlato della vicenda anche nel programma di Rete4 “Quarta Repubblica”, ...

ilGiornale.it

Ai Warriorsi 32 punti di Steph Curry, cheva oltre un 5/14 dalla lunga distanza. Vincono e convincono - chiudendo anche con largo margine di punteggio - i New York Knicks che si ...I fondi per la realizzazione della tratta metropolitana da Paternò a Misterbianco, già stanziati con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza),più. I rincari determinati ... La lezione del Qatar: nel calcio i soldi non bastano VENEZIA - Se il Mose non arriva a proteggere Cannaregio dall'acqua alta, Cannaregio si alza e si protegge da sola. Questo, in sintesi, il concetto della decisione presa ieri dalla ...Si chiude sul punteggio di 116-113 la sfida tra i Mavericks e i Warriors: top scorer il fuoriclasse sloveno con un bottino di 41 punti, non bastano i 32 punti messi a segno da Curry ...