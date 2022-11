No Vax | oggi scade il periodo di tolleranza Due milioni di multe da 100 euro in arrivo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La pacchia sembrava cominciata, e invece è già finita: nonostante gli annunci, dai No Vax over 50 che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale in vigore fino al 15 giugno scorso (1.9di persone, scrive La Stampa) riceveranno una multa di 100, firmata dall’Agenzia della riscossione. O almeno questo è quello che ci si aspetta, a meno che l’Agenzia non decida di temporeggiare per qualche tempo in attesa di una eventuale norma che congeli le sanzioni. La multa dovrebbe colpire non solo gli anti-vaccinisti tout court, ma anche chi dopo la prima dose non ha fatto la seconda nei tempi previsti o ha fatto trascorrere più di sei mesi da quest’ultima senza fare il booster. Procrastinazione fatale La data di, 30 novembre, segna infatti lanza dei 180 giorni fissati per ...

Il Sole 24 ORE

Da, 30 novembre , i Noover 50 che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale in vigore fino al 15 giugno scorso ( 1,9 milioni di persone , scirve La Stampa) riceveranno una multa di 100 euro , ...ROMA - Il mondo noci spera, al punto da ritrovarsi in sit in sotto il palazzo della Corte costituzionale. Ma la ... Perché è molto probabile cheil "vaccino day" della Consulta si trasformi in ... Obbligo vaccini, oggi sentenza Consulta. Dalla Lega norma per sospendere le multe ai no vax In arrivo due milioni di multe ai No Vax, intendendo con questo termine gli over 50 che, nonostante l'obbligo vaccinale a loro carico, previsto sino al 15 giugno scorso, non vi abbiano adempiuto. Per ...La reazione: "Nessuno potrà mai intimidire il sindacato confederale ma chiediamo alle istituzioni percorsi verso una vera coesione sociale" ...