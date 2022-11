No | questa serie Disney non ha utilizzato bambini per pubblicizzare Satana

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il 30 novembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una coreografia natalizia fatta da deitravestiti da elfi. Nel filmato si vedono i ragazzini tenere in mano alcuni cartelli con delle lettere, mettersi in fila e formare la scritta «We love you Satan» davanti a Babbo Natale. Compaiono gli elfi con dei cartelli in mano formare la scritta «We love you Satan» davanti a Babbo Natale. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Pronti per nuova miniin uscita per Natale in casa, dal titolo “Nuova Santa Claus cercasi”? E che non ce lo vogliamo mettere un bel “I love you” (TI AMO) in bella vista, pubblicizzato da dei? Come sempre le cose le fanno sotto la luce del sole, ...