No! L’Ucraina non ha dirottato gli aiuti economici degli Usa verso il Partito Democratico americano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Una grande truffa per portare denaro pubblicoUsa al, passando per le donazioni aleffettuate in criptovalute? Questo è quello che i complottisti sostengono stesse avvenendo prima della bancarotta della piattaforma di trading di cripto Ftx di Samuel Bankman Fried, avvenuta poco prima del parziale successo dei democratici alle midterm. Di vero, però, non c’è nulla. Per chi ha fretta: I fondiUsa alsono tracciati e controllati da enti specifici; Non ci sono prove che siano stati dirottati; La bufala è stata smentita da Ukraine Aid, che raccoglie le donazioni di privati anche in cripto, e dal viceministro della trasformazione digitale del. Sam Bankman Fried, Ceo della fallita piattaforma di scambio di ...