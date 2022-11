No lockdown e meno Stato | la lotta di Martino per la libertà

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il saggio di Nicola Porro su Antonio(Il padreterno è liberale – Antonioe le idee che non muoiono mai, appena uscito per le edizioni Piemme) è letteralmente un libro che non potete perdere. Se siete liberali, perché respirerete aria pura, ossigeno per la mente e il cuore. Se non lo siete, perché incontrerete – grazie al ricordo caldo, umano, insieme sorridente e profondo dell’autore – una personalità più unica che rara, per distacco l’intellettuale liberale più rilevante nel nostro Paese dagli anni Settanta in poi. E se infine detestate la stragrande maggioranza di coloro che oggi si qualificano come «liberali», e sono invece spacciatori di statalismo e conformismo, troverete qui eccellenti argomenti per qualificarli per quello che davvero sono: nella migliore delle ipotesi, dei liberal (cioè, più o...