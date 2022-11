Nizza-Atalanta anticipata al 16 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Non più sabato 17, come precedentemente comunicato, ma venerdì 16: cambio di programma per l’amichevole tra, la seconda per i nerazzurri durante la sosta per i Mondiali in Qatar dopo il Trofeo Bortolotti contro l’Eintracht Francoforte in calendario il 9(qui tutte le info per i biglietti). La sfida contro i francesi si disputerà all’Allianz Riviera dialle 20 e sarà un bel banco di prova: pur priva dei nazionali e reduce da un avvio di campionato non troppo esaltante, la formazione guidata da Lucien Favre è stata costruita per ben altri traguardi. L’appuntamento successivo sarà poi a Siviglia con il Betis il 23e infine, il 30, l’incrocio con gli olandesi dell’AZ Alkmaar di nuovo al Gewiss Stadium.