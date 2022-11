Niente stop per il Kenya | 25 milioni dal governo per la lotta al doping

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Una decisione: le seste World Relays, in programma nel 2024, valide quale tappa di qualificazione per le staffette dei Giochi di Parigi, sono state assegnate a Nassau, capitale delle Bahamas, come già ...

DM - Distribuzione Moderna

Una decisione: le seste World Relays, in programma nel 2024, valide quale tappa di qualificazione per le staffette dei Giochi di Parigi, sono state assegnate a Nassau, capitale delle Bahamas, come già ...Lodell'attaccante del Bayern Monaco però non è dei migliori e non riesce a coordinarsi bene ... Non hada perdere e prova il tutto per tutto. 8 - Il calciatore tunisino era abbastanza ... Il Tar della Toscana boccia lo stop al primo super Esselunga a Siena Niente stop ai lavori di costruzione del primo pdv di Esselunga a Siena. Il Tar della Toscana infatti ha respinto il ricorso di sospensiva avanzato dalla società Centro commerciale il Mangia, propriet ...Dopo l'abbuffata Black Friday finiscono le occasioni super per risparmiare Niente affatto: ecco la nostra selezione giornaliera che non cambia di una virgola l'entità delle promozioni, che aggiorniam ...