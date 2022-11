(Di mercoledì 30 novembre 2022) L'attoreprotagonista e produttore del thrillere ha anticipato che offrirà un approccioalla storia diha svelato che il suo, cheintitolatoun approccioalla storia di. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2023 e, secondo le indiscrezioni,un thriller psicologico.diretto da Osgood Perkins, già autore dicome February - L'innocenza del male.coinvolto non solo come ...

Movieplayer

... in arrivo sulla piattaforma streaming il 14 dicembre, su Disney+ potrete rivivere i primi due capitoli della saga cinematografica di successo con, Il mistero dei Templari e National ...Sta per arrivare la nuova serie originale Disney+ ispirata al film concon un episodio in uscita ogni mercoledì Nicolas Cage: il suo prossimo film Longlegs, sarà "una versione dark di Pinocchio" L'attore Nicolas Cage sarà protagonista e produttore del thriller Longlegs e ha anticipato che offrirà un approccio dark alla storia di Pinocchio. Nicolas Cage ha svelato che il suo prossimo film, che ...Sta per arrivare la nuova serie originale Disney+ ispirata al film con Nicolas Cage con un episodio in uscita ogni mercoledì (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Il 14 dicembr ...