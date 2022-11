Neuromante | Miles Teller nel cast della serie tv tratta dal romanzo?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’attore, conosciuto tra le varie per la performance in Top Gun: Maverick, è preso in considerazione da Apple per iltvdal popolaredi William Gibson tale Neuromancer, onella traduzione italiana. Sebbene non vi sia ancora niente di confermato, il ruolo che potrebbe essere affidato anon è certo tra i secondari. Anzi si tratterebbe di Henry Dorsett Case, il protagonista. Il contratto prevederrebbe una stagione, la quale al momento in fase embrionale di realizzazione. Sedovesse accettare, i lavori per latelevisiva diproseguirebbero a gonfie vele con la ricerca del resto del ...