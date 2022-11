Nel mondo è scoppiata la New York Roll mania

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Chiudete per un secondo gli occhi e pensate a una qualsiasi boulangerie di Parigi. Concentratevi sui profumi che arrivano fino alla strada, sulla varietà esorbitante di viennoiserie, sulla perfezione estetica della sfoglia dei croissant e sulla fragranza del pain au chocolat che rendono vana qualsiasi forma di competizione con i panifici del resto del. O quasi. Perchè a sfidare la tradizione e a scalzare dal podio dei dolci da forno più richiesti sotto la torre Eiffel è una creazione nata negli Stati Uniti e arrivata a Parigi (e non solo) negli ultimi mesi. Madames et Monsieurs, ecco a voi i New. Anatomia della girella “virale”Nasce nel 2022 sotto il segno dell’ariete con il nome di suprême alla Lafayette Café & Bakery centro di Manhattan. Segni particolari: buonissima e carissima (in patria costa ben 8,5 ...