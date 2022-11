NBA | i risultati della notte 30 novembre | Doncic vola | Warriors battuti Vincono Knicks e Clippers

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sono state appena tre le partite disputate nellaNBA, in quello che è un periodo nel quale una prima chiarificazione delle gerarchie all’interno delle due Conference si sta verificando. Nondimeno, lo spettacolo s’è visto eccome, soprattutto nella sfida di cartello attesissima dagli appassionati. I Dallas Mavericks (10-10) battono i Golden State(11-11) per 116-113 dopo una partita equilibrata dal secondo quarto in poi. Decima sconfitta lontano da San Francisco per gli uomini di Steve Kerr, fine di una serie di quattro ko di fila per quella di Jason Kidd. Decisivi un fischio contro Steph Curry (infrazione di passi su movimento di tiro) e la tripla sbagliata da Klay Thompson per l’overtime. Proprio Curry scrive 32 sul tabellino, ma è la quinta tripla doppia stagionale di Lukaa fare notizia: 41 punti, 12 rimbalzi e ...