Natalia Estrada | Grazie tv | ma scelgo l' amore

Leggi AncheMastrota svela la sua gravidanzae il basta alla tv -confessa perché un giorno ha detto basta alla tv: 'E' stato un percorso. Stavo facendo 'La sai l'ultima' e andai a trovare un amico che aveva un maneggio così ho iniziato a prendere ...Niente colpaccio per Amadeus. Il direttore artistico del Festival di Sanremo, nonché conduttore della kermesse, ha ricevuto un due di picche da. Lo showman avrebbe voluto portare con se sul palco dell'Ariston l'icona della Tv Anni '90, ma l'attrice è stata irremovibile. Il nome dicircolava già da qualche mese, ed era ...Nel dicembre del 2001 la vita di Marco Columbro è cambiata per sempre. A causa di aneurisma cerebrale, il conduttore viene ricoverato in ospedale dove resta in coma per un po' ...In particolare, però, sta facendo discutere il “no” di Natalia Estrada, rivelato al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In effetti, la Estrada è assente in televisione da ormai diversi anni ...