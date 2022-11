Natale si avvicina | i migliori regali aziendali

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sino le feste natalizie e con loro una serie di eventi, incontri e cene che impongono, da parte delle aziende, di dotarsi di un ricco portafoglio didida omaggiate ai clienti, ai fornitori, ai dipendenti. Se si vuole davvero stupire è meglio però non lasciare nulla al caso: i, anche quelli, dovrebbero sempre essere pensati e tarati sul profilo e sui gusti di chi li riceve. Non occorre essere originali a tutti i costi:è una festa che si basa sulla tradizione, quindi anche alcuni grandi classici – per esempio una tazza – possono essere delle soluzioni da valutare.Certo l’ideale sarebbe conoscere i gusti di tutte le persone che riceveranno il regalo aziendale di, ma è impensabile. Pertanto, ...