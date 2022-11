Napoli | la visita di Insigne accende il mercato - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L'ex capitano torna a Castel Volturno per salutare la squadra: spunta la clamorosa ipotesi del ritorno di ...

L'ex capitano torna a Castel Volturno per salutare la squadra: spunta la clamorosa ipotesi del ritorno di ...Domenica 27 novembre, Golfo di. La portaerei americana George H. W. Bush è in sosta. Il comandante del Carrier Strike Group ...segretario dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg era in...Lorenzo Insigne ha... accolto il Napoli alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. L'ex capitano dei partenopei, ora al Toronto FC, ha fatto visita quest'oggi ai suoi ex… Leggi ...Lorenzo Insigne torna a Napoli, complice la sosta della Mls. L'ex capitano azzurro questa mattina ha fatto visita agli ex compagni a Castel Volturno e ad accoglierlo c'era anche ...