Napoli | Insigne torna a Castel Volturno e saluta la squadra

...Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del. ...Lorenzotorna a Castel Volturno. L'ex capitano delè arrivato questa mattina presso il centro tecnico azzurro dove gli uomini di Spalletti oggi si ritroveranno prima della partenza per il ...Una visita per il Napoli nel giorno della ripresa degli allenamenti: Lorenzo Insigne è al Konami Training Center di Castel Volturno ...La notizia ha suscitato diverse reazioni social, con la maggioranza dei tifosi non certo entusiasta per questo ritorno dell'ex capitano.