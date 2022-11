Muffa | attenzione alla condensa sui vetri | può essere pericolosa se non la si previene

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lain casa causata dsuipuòmoltoper la nostra salute. Ecco come fare per prevenirla! Laè un problema piuttosto diffuso nelle fredde giornate invernali, e può rappresentare una seria minaccia per la nostra salute se non opportunamente contenuta. Il rischio è che possa dar vita a muffe pericolose dannose per i nostri polmoni. Fonte gromLasuie sulle mattonelle non è solo una questione estetica, ma può trasformarsi in un serio problema per la nostra salute: vi spieghiamo come prevenirla. UnaLad’inverno puòprovocata dche ...