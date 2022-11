Morto il Califfo di Isis | “È stato ucciso in combattimento” L’organizzazione ha già nominato il successore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) LoIslamico perde di nuovo il suo leader. Dopo che nel maggio scorso alcuni media avevano diffuso la notizia dell’arresto di Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi, oggi èstessa che ne annuncia invece la morte “in”. Così, per la seconda volta in meno di un anno, dopo l’uccisione del secondo autoproclamatodelle Bandiere Nere Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi che si fece esplodere nel corso di un blitz delle forze speciali americane nel febbraio scorso,perde la sua testa. Ma il gruppo terroristico ha comunque annunciato di aver già individuato il suo: si tratta di Abu Al-Hussein al-Husseini al-Qurashi. Non è un caso che per la quarta volta di fila un leader diusi l’appellativo di al-Qurashi, come fu ...