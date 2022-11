Morto a Giulianova il gallerista e mecenate Alfredo Paglione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) E’nella sua casa di(Teramo) il, 86 anni, nato a Tornareccio (Chieti). In mondo dell’arte in lutto per la sua scomparsa. Nella sua galleria di Milano, la “Galleria 32”, diventato dagli anni Sessanta il punto di riferimento per la pittura figurativa italiana e internazionale, ha realizzato mostre di numerosi artisti fra cui Guttuso, Sassu, Manzù, Fontana, Levi, Migneco, Mattioli, Cremonini, Francese, Vespignani, Attardi, Zigaina, Guccione, Caruso, Banchieri, De Stefano, Plattner, Bodini, Vangi, Sughi, e di noti maestri stranieri come Picasso, Rauschenberg, Grosz, Gropper, Levine, Hrdlicka, Mensa, Bailey, Miller, Ortega, Quetglas, Sherman, Rivers. A questi artisti si affiancano poeti e scrittori come Rafael Alberti, Quasimodo, ...