Calciomercato.com

... Lecco,, Sondrio, Udine, Varese e Venezia. "Dopo le dimissioni di Paolo Soldani presentate il 6 ottobre scorso con decorrenza 30 novembre " fa sapere in una notala società - il ...... Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena,, ...90 sono frutto di una promozione disponibile a chi si abbona in questo periodo (il canone... Monza, UFFICIALE: si dimette il ds Antonelli | Mercato Il Monza ha comunicato che affronterà in amichevole l'Olympique Lione durante la sosta della Serie A a causa dei Mondiali ...I biancorossi riprenderanno gli allenamenti giovedì 1° dicembre: almeno due le amichevoli previste nel mese per preparare al meglio una ripresa molto impegnativa, con almeno 7 partite in poco più di u ...