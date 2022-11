Mondiali Qatar 2022 | tifoso americano allontanato dagli spalti perché indossava una fascia arcobaleno

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Continuano gli interventi delle forze dell’ordine delnei confronti di chi indossa l’in sostegno della comunità LGBTQ negli stadi del Mondiale in. Come riporta BR Football sui social, unstatunitense è stato scortato fuori dallo stadio che ospita la partita tra USA e Iran, terminata con la vittoria della squadra americana per 1-0 che ha consentito agli Stati Uniti di staccare il pass per gli ottavi di finale,unaal braccio. SportFace.

Corriere della Sera

Gli USA proseguono nella loro avventura in, mentre l'Iran torna a casa perdendo la partita decisiva (sarebbe bastato un pareggio per accedere agli ottavi di finale). A decidere la contesa è ...Toccherà alla francese Stephanie Frappart che è stata designata per dirigere la partita Costa Rica - Germania, gara valida per il girone E deidi2022 che si disputerà giovedì. I Mondiali del Qatar 2022 in diretta | Le partite di oggi: Ecuador-Senegal, Olanda-Qatar, Galles-Inghilterra,... Giornata memorabile per la squadra di Cissé, che batte 2-1 l'Ecuador e si qualifica come seconda agli ottavi dei Mondiali in Qatar. Non è la prima volta per il… Leggi ...Finora il centrocampista catalano non ha inviato segnali ma il Barça, su impulso di Xavi, vuole provare a convincerlo dopo la fine della kermesse in Qatar. Lo riporta il Mundo Deportivo.