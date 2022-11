Mondiali Qatar 2022 | il Ct dell’Iran Queiroz | “Congratulazioni agli Usa”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il Ct, Carlos, ha parlato dopo la sconfitta arrivata contro gli Usa aidi. Ecco le sue parole: “Stati Uniti e in bocca al lupo per gli ottavi di finale del Mondiale. Nel primo tempo loro hanno iniziato meglio di noi, sono stati più veloci, avevano un miglior controllo della partita. Meritavano di segnare, non c’è dubbio. Nel secondo tempo è stato il contrario. Abbiamo chiuso gli spazi e abbiamo avuto occasioni, più di quelle che avevano avuto gli Stati Uniti nel primo tempo. Ma sfortunatamente, nel calcio, la squadra che non segna è punita. È semplice, la squadra che ha segnato nel primo tempo ha meritato di vincere”. SportFace.

Iran - Usa 0 - 1 Gli Stati Uniti battono l'Iran nello scontro diretto del Girone B di2022, aggiudicandosi il pass per gli ottavi di finale. 1 - 0 il risultato dell'Al Thumama Stadium di Doha, firmato da Pulisic nel corso del primo tempo: grazie a questo successo la squadra di ...Con l'inizio della terza giornata, si va a comporre il cartellone degli ottavi di finale. Sono 8 i giocatori di Serie A che ne faranno parte, in attesa dei nuovi arrivi nei prossimi 3 giorni. MILAN 2 . I Mondiali del Qatar 2022 in diretta | Le partite di oggi: Ecuador-Senegal, Olanda-Qatar, Galles-Inghilterra,... Giornata memorabile per la squadra di Cissé, che batte 2-1 l'Ecuador e si qualifica come seconda agli ottavi dei Mondiali in Qatar. Non è la prima volta per il… Leggi ...Finora il centrocampista catalano non ha inviato segnali ma il Barça, su impulso di Xavi, vuole provare a convincerlo dopo la fine della kermesse in Qatar. Lo riporta il Mundo Deportivo.