Mondiali | la censura della Cina dopo le proteste Covid | così la tv “cancella” i tifosi senza mascherina

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lasta assistendo a un’ondata disu vasta scala che non si vedevano dai tempirepressione di Piazza Tienanmen del 1989, scatenate dalla rabbia e dalla frustrazionepopolazionequasi tre anni di applicazione‘tolleranza zero’ sulle manifestazioni a Pechino e a Shangai, nelle ultime ore anche nella città meridionale di Guangzhou ci sono statee scontri con la polizia. Le poche notizie trapelano da filmati postati online e sui social network, mentre il governo di Pechino cerca dire le manifestazioni. Ma la repressione è arrivata fino aidi calcio in corso in Qatar, come testimoniano i video diffusi dall’esperto di sport cinese ...

L'emittente statale cinese Cctv Sports sta togliendo dalla messa in onda le inquadrature ravvicinate dei tifosi che non indossano la mascherina anti - Covid durante i Mondiali di calcio del Qatar (LIVEBLOG - LO SPECIALE ). Sono state mostrate dall'emittente solo inquadrature della folla in lontananza, senza zoom sui singoli volti, per evitare che scoppino altre proteste. Una decisione del regime per evitare l'inasprirsi delle proteste di questi giorni contro la politica "zero Covid". Nel Paese asiatico le partite di calcio di Qatar 2022 sono trasmesse in leggera differita. Nelle partite non mostra gli spalti, e così nasconde il contrasto tra le rigide restrizioni della Cina e la quasi totale assenza di limitazioni in Qatar.