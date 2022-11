Mondiali | il Brasile invaso dal gialloverde della nazionale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Per strada e nei negozi, in tinta unita o a pois, ildelle maglieimpegnata in Qatar invade il; immagini da San Paolo. 30 novembre 2022

Per strada e nei negozi, in tinta unita o a pois, il gialloverde delle maglie della Nazionale impegnata in Qatar invade il; immagini da San Paolo. 30 novembre 2022... violate nel Paese che ospita i. Al punto da insinuare il dubbio negli utenti che hanno ... Tra i commenti c'è chi giura che il video si riferisca alla finale- Argentina dell'ultima ...Roma, 30 nov. (askanews) - Per strada e nei negozi, in tinta unita o a pois, il gialloverde delle maglie della Nazionale impegnata in Qatar invade ...La Francia, già qualificata agli ottavi, cercherà di chiudere a punteggio pieno il gruppo D. Avversario del giorno, la Tunisia di Jalel Khadri ultima nel girone ad un punto ...