Mondiali | ct Croazia | liti nel Belgio? Sono una grande squadra

Zlatko Dalic, commissario tecnico della, non ha intenzione di farsi condizionare dalle ultime vicende che hanno riguardato il prossimo avversario, il Belgio: 'Le liti Non ci lasceremo ingannare da queste voci. Loro sono una grande ...Il ct della, Zlatko Dalic, chiede alla sua squadra di farsi trovare "pronta e concentrata" nella partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale deiin Qatar. Al big ...Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, chiede alla sua squadra di farsi trovare "pronta e concentrata" nella partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Al big ...Oltre che per Modric e compagni, il biancorosso a scacchi croato è finito in tendenza grazie a Ivana Knoll eletta idealmente la tifosa più sensuale dei Mondiali. Modella ed ex miss Croazia di una ...