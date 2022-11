Mondiali calcio 2022 | risultati e classifiche gironi | Argentina e Polonia agli ottavi di finale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre si giocheranno in Qatar idi: le 32 squadre qualificate sono suddivise in ottoda quattro, le prime due di ogni raggruppamento avranno accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGruppo B: Inghilterra, Iran, USA, GallesGruppo C:, Arabia Saudita, Messico,Gruppo D: Francia, Australia, Danimarca, TunisiaGruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, GiapponeGruppo F: Belgio, Canada, Marocco, CroaziaGruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, CamerunGruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud...

OA Sport

...anche il Gruppo C che va così a completare la prima metà del tabellone degli ottavi deidi ...bianconera con il portiere polacco chiamato al super intervento sul cross di Di Maria dad'...... alcuni impegnati aiin Qatar, altri in vacanze alle Maldive o a Dubai. In pochi hanno ...il mentore Giovanni Galeone ha sempre difeso da ogni accusa circa il suo modo di intendere il. ... Calendario Mondiali calcio 2022 oggi: orari mercoledì 30 novembre, chi gioca, programma, tv, streaming RAI Argentina e Polonia passano agli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar 2022 ... Szczesny ha parato un calcio di rigore, dubbio, a Leo Messi, ma Mac Allister prima e Alvarez dopo, hanno mandato in ...L'Albiceleste, nonostante il rigore sbagliato da Messi, chiude al primo posto il Gruppo C ed evita la Francia. Le parate di Szczesny e la differenza reti condannano il Messico ...