Mondiali 2022 | Koulibaly omaggia il campione del Senagal morto di Sla e le vittime di Ischia

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La qualificazione agli ottavi di finale – che mancava da 20 anni – e un pensiero speciale, anzi due. Per la nazionale di calcio del Senegal quella di martedì 29 novembre è stata una giornata davvero particolare. Impegnata nello scontro con l’Ecuador per tornare a qualificarsi a una fase a eliminazione diretta di un Mondiale, la squadra, dopo un avvio di partita difficile, si è aggiudicata la vittoria per 2-1, passando il turno dei gironi del gruppo A insieme all’Olanda. La selezione di Aliou Cissé ha battuto i sudamericani, ma soprattutto è stata protagonista di un momento molto emozionante, per l’omaggio di tutti i giocatori e in particolare dell’ex calciatore del Napoli Kalidou, che indossava per l’occasione la fascia da capitano, a un ex importante della loro Nazionale. For Papa Bouba Diop pic.twitter.com/r44uxeqmDu — B/R Football (@brfootball) November ...