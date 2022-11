Mondiali 2022 | Argentina e Polonia agli ottavi di finale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – L’batte laper 2-0 nel match valido per la terza giornata del Gruppo C deidi Qatar. Entrambe le squadre volanodi. L’con 6 punti chiude al primo posto in classifica. Lafinisce con 4 punti come il Messico, che supera 2-1 l’Arabia Saudita (3), ma è seconda per la miglior differenza reti. L’sabato affronterà l’Australia negli. Domenica lasfiderà la Francia campione del mondo in carica.– L’preme dall’avvio, Messi si scalda al 10? con un sinistro che Szczesny controlla senza problemi. Al 17? la palla ...

L'Indro

Tempo di verdetti anche nel gruppo H dei. Il Portogallo ha già un posto prenotato per gli ottavi, per il secondo sono in corsa Ghana (3 punti), Corea del Sud e Uruguay, ferme a un punto. Nella terza giornata la Celeste affronta il ...La situazione dei gruppi G e H a 90 minuti dal termine della fase a gironi è molto simile. Due nazionali già certe degli ottavi ( Brasile e Portogallo ) e le altre tre a sgomitare per il secondo ... Mondiali 2022: i doppi standard del Qatar e dei suoi critici — L'Indro Incredibile quanto è accaduto in Tunisia - Francia. Come riportato precedentemente, dopo il triplice fischio, l'arbitro è stato chiamato al Var per poi annullare il gol dell'1-1 di Griezmann, e, ...El Colo MacAllister e La Araña Julian Alvarez. L'Argentina di Leo Messi chiude il discorso qualificazione con un sonoro 2-0 alla Polonia, grazie alle reti dei gioielli della ...