Mondiale 2022 | passano Australia e Polonia | il riepilogo

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 30 novembre 2022)- Nella giornata di oggi è continuato il, ben quattro sfide in programma per continuare la competizione in Qatar. Nella giornata di ieri sono già stati formati i primi due accoppiamenti degli ottavi. Nel prossimo week-end ci sarà la sfida tra Inghilterra-Senegal e Olanda-Stati Uniti. Continua ilcon molte sorprese nella giornata di oggi. Nella giornata di ieri, l’Inghilterra di Southgate ha battuto 3-0 il Galles. Sabato prossimo i Britannici, sfideranno il Senegal di Koulibaly, passato grazie ad una sua rete nel finale ai danni dell’Ecuador. Nella giornata di oggi è continuata la terza giornata. Di seguito, analizziamo il: GIRONE C: Il Girone C ha giocato in contemporanea alle ore 20:00 con le due sfide giocate tra: ...