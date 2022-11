Moggi | Giuntoli ha fatto benissimo | vedo molto bene Zielinski | Kim è una scoperta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Luciano, è intervenuto a Radio Crc nel corso del programma "Si Gonfia la Rete"di seguito le sue parole : "Cosa rischia la Juve? Rischia 3 multe, il resto non lo conosco quindi non posso esprimermi. Dal punto di vista sportivo, la squadra si sta compattando e può darsi anche che faccia un campionato oltre le aspettative. Quando c'ero io alla guida alle Juve davamo dei dividendi, piccoli ma li davamo. Li abbiamo abituati male. Abbiamo vinto tanto ecose importanti senza chiedere soldi all'azionista. La Juve ha vinto 9 campionati e su questo non c’è dubbio ma ha vinto anche perché in certi momenti le avversarie non esistevano. Il Napoli ai tempi di Sarri poteva vincere il campionato. Se alla Juve la stagione andrànon ci saranno cambi in panchina, altrimenti Conte potrebbe essere il nuovo allenatore. Nonostante ...

Napoli Magazine

e Marotta avevano ed hanno il mercato in mano, alla dirigenza Juve sfugge sempre dalle dita! Ci vorrebbe un personaggio di spessore, come un(ma anche un Marino) che sappia agire e ...... ma andiamo piano con i giudizi" Db Dimaro (Tn) 17/07/2022 - amichevole / Napoli - Perugia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: CristianoLucianoha fatto i complimenti al ... ON AIR - Moggi: "Giuntoli ha fatto benissimo, Kim è una sorpresa, vedo bene Zielinski, il Napoli non ha bisogno di Ronaldo" Luciano Moggi ex dirigente della Juventus ha parlato dell'inchiesta della magistratura che ha coinvolto i vertici del club bianconero.A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luciano Moggi: “Cosa rischia la Juve Rischia 3 multe, il resto non lo conosco quindi non posso esprimermi. Dal punto di vist ...