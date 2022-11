La Svolta

hanno riferito tutto al Magistrato di Sorveglianza dispecificando che questi comportamenti, integranti dei reati, erano stati posti in essere in palese violazione delle ..., 30 nov. " Fermato per un controllo stradale, si scopre che è alla guida di un'auto rubata e in stato di ubriachezza. Per questo un 45enne è stato denunciato dai. E' accaduto ieri ... Ultimo'ora: **Milano: carabinieri bloccano un uomo autoaccusatosi di aver ucciso la moglie** Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Una donna è stata trovata morta in una casa a Milano: l’uomo, fermato dai carabinieri, ha confessato l’omicidio ...