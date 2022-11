Milan | Adli come Pobega? I dubbi del Torino

Calciomercato, doppio colpo dal Liverpool Keita © LaPresseIlha la necessità di rinforzare il centrocampo che in estate ha perso Kessie e non ha trovato ine Vranckx due sostituti ...L'ultima idea dei granata porterebbe a Yacine, che alnon ha trovato molto spazio in questa prima parte della stagione.è ai margini dello scacchiere tattico di Stefano Pioli e per ...Per rinforzare la trequarti campo di Ivan Juric nella seconda parte di stagione, il dt del Torino, Davide Vagnati, sta pensando anche un giocatore del Milan: Yacine Adli. Il calciatore francese ha tro ...Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw Radio, ha fatto il punto sul mercato nel suo editoriale per Tmw. Le sue parole: "Il mercato è in fermento e molte squadre stanno iniziando ...