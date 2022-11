Migranti | denunciati politici Ue al tribunale dell’Aja per gli accordi con la Libia | ci sono anche Salvini e Piantedosi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 novembre 2022)italiani ed europei potrebbero essere coinvolti in un’inchiesta della Corte penale internazionale per «crimini internazionali nella forma di grave privazione della libertà personale», commessi nel Mediterraneo centrale e in. A rivelarlo è il Guardian che aggiunge come tra i nomi citati risulterebbero quelli di ex ministri dell’Interno come Matteoe Marco Minniti, mal’attuale inquilino del Viminale Matteo, l’ex capo della politica estera Ue Federica Mogherini e ancora l’ex direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri e l’attuale e l’ex primo ministro di Malta. Tutti citati – riporta il quotidiano britannico – per aver cospirato con la guardia costiera libica in relazione ai respingimenti illegali deiche tentano di attraversare il ...