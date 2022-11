Meteo | per il sud Italia è allerta nubifragi e forti venti

Ad esempio, hai accesso al calendario con tutti i tuoi appuntamenti, alle previsionie puoi ... Acquista Echo Show 5 2a Generazione a 34 Ricordati cheaccedere a queste offerte speciali devi ...A seguito dell'allertaarancione, avevo segnalato il pericolola popolazione della zona e chiesto la loro evacuazione ". L'ex sindaco segnalava la necessità di "intervenire immediatamente ...Meteo Cologno Monzese 3 giorni Mercoledì 30 Novembre ... la minima di 2°C alle ore 8. I venti saranno per tutto il giorno deboli provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 8km/h.La propietaria Clare Atfield , 39 anni, ha perso il suo iPhone 8+ in mare mentre faceva sport. La donna è ancora incredula sull’accaduto, soprattutto per le condizioni del cellulare stesso dopo il ...