Meteo | le previsioni in Campania di mercoledì 30 novembre 2022

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi, 30. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1639m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento –Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1598m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno ...

iLMeteo.it

Liguria. Risveglio con cielo sereno o poco nuvoloso sulla Liguria e venti tesi, a tratti forti, dai quadranti settentrionali. Nuvolosità diffusa compresa tra la Valle Scrivia e la Val Bormida ...Per Calabria e Sicilia, oggi, allerta arancione, in particolare per le zone ioniche. Immagine home page tratta da tweet del dipartimento della protezione civile. Fra le quattro regioni con il codice ... Meteo Video in Diretta Sky: forte maltempo previsto al sud; le Previsioni Giornata spiccatamente variabile con ulteriori locali rovesci soprattutto sul lato tirrenico. Temperature in calo, neve in genere dai 1200-1500m. Venti sostenuti a tratti forti in rotazione da Est-Nor ...Il maltempo non dà tregua all'Italia. Durerà fino a domani una nuova perturbazione, la terza negli ultimi 7 giorni, che sta interessando Sicilia, Sardegna e l'estremo ...