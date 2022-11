Meteo | dopo le piogge torrenziali arrivano freddo e neve | entriamo nel pieno dell’inverno

(Di mercoledì 30 novembre 2022) E’ ancora allerta maltempo per le regioni meridionali: Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia sono interessate da forti rovesci accompagnati da raffiche di vento fino a 70 km orari. Giovedì breve tregua nell'attesa di una nuova perturbazione nel weekend. Tantasulle Alpi a quote collinari

Il freddo è arrivato a mordere gli italiani, soprattutto in quelle aree particolarmente fredde del Nord, ma non solo.i disastridelle ultime settimane, che hanno portato alluvioni, allagamenti, frane e smottamenti ( qui abbiamo parlato della tragedia di Ischia ), ora lo Stivale si appresta a fronteggiare ... Meteo Cronaca diretta: (Video) Hawaii, dopo quasi 40 anni si risveglia il vulcano più grande del mondo Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...METEO INVERNO - Ancora incertezza sull'andamento della stagione invernale, ma si profilano interessanti movimenti nei prossimi giorni ...