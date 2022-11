Mercoledì | la nuova serie che spopola su Netflix | ecco perché Jenna Ortega non sbatte mai le palpebre

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 30 novembre 2022)nonlenellaTutti la guardano, tutti ne parlano:, laprodotta da Tim Burton è diventata il tema del momento, anche grazie alla protagonistae a una curiosità riguardo ai suoi occhi e, in particolar modo, alle sue. Sui social network, infatti, non si parla d’altro da giorni. Lasi ispira all’iconica pellicola della Famiglia Addams e proprio per questo sta tenendo gli appassionati incollati alla televisione., la protagonista di, ...