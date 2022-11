Mercoledì | chi ha realizzato i costumi di Jenna Ortega

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Cosa si nasconde nel guardaroba diAddams? A svelare qualche anteprima da dietro le quinte è lasta Colleen Atwood, che ha raccontato come hai look della protagonista e come ha lavorato su Morticia.Addams è il trend topic dell’ultima settimana. Il merito va sicuramente alla serie TV in uscita su Netflix, ma anche della sua interprete. La giovane attrice ha avuto l’opportunità di fare suo uno dei personaggi più iconici della pop culture e l’ha portata sul piccolo schermo con nuovi look gotici approvati da Tim Burton, che figura come creativo dello show.. Crediti: Courtesy of Netflix – VelvetMagLa prima stagione, composta da otto episodi, ha raccontato le avventure della primogenita di Morticia e Gomez ...