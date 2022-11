Mercedes e Bosch - Via libera al servizio di parcheggio automatizzato presso lo scalo di Stoccarda

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lae la-Benz compiono un importante passo in avanti nella loro collaborazione nel campo della guida autonoma. Le due aziende tedesche hanno ricevuto dall'agenzia federale per i trasporti Kba l'autorizzazione ad abilitare una funzione in grado di garantire undicompletamenteall'interno dell'aeroporto di. In particolare, per gli eventuali proprietari diClasse S o EQS prodotte a partire dallo scorso mese di luglio e dotate dell'Intelligent Park Pilot, sarà possibile sfruttare le possibilità concesse dal sistema di guida autonoma di livello 4 (secondo la classificazione Sae) all'interno di una ristretta area dello, ossia ilP6 gestito dall'azienda Apcoa ...

Una causa legale intentati dallo Stato americano dell'Arizona nei confronti di- Benz ein relazione a reclami pubblicitari ingannevoli sul diesel è stata risolta con il pagamento delle due società tedesche di una cifra complessiva attorno ai 6 milioni di dollari . Mercedes e Bosch hanno ricevuto l'approvazione per il loro sistema di parcheggio autonomo Am Stuttgarter Flughafen wird die Zukunft bald Gegenwart: Noch in diesem Jahr können auch Privatleute ihr Auto allein ...