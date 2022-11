Meloni | senti qui | per governare bene | governa meno

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nel suo formidabile libro Manuale di sopravvivenza a uso degli italiani onesti (Rizzoli – 1997), Sergio Ricossa ci ricorda che uno dei motti di Napoleone Bonaparte era “activité, activité, vitesse”, e che questo contribuì a danneggiarlo. Per contro, ricordiamo noi, è noto che ilnoto generale duca di Wellington (ricordato per lo più in ambito gastronomico e geografico, per il famoso filetto e per aver dato il nome alla capitale della Nuova Zelanda) fosse persona abile ma più incline ad essere riflessiva e metodica, e che, forse anche in virtù di queste doti, abbia avuto la meglio in quel di Waterloo, aprendo all’altro, di gran vitesse, la via per Sant’Elena. L’iper attività e la velocità nele nel legiferare (aumentando la massa di leggi che dovrebbero regolare la vita del cittadino e che il cittadino non riesce ...