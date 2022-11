“Meloni | la promessa fatta agli italiani | entro l' anno” L' analisi di Bolloli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Brunella, caposervizio Interni di Libero, commenta le parole di Giorgiasull'approvazione della Legge di Bilancio: “I tempi stringono, se necessario saremo in Aula anche il giorno di Natale”, ha dichiarato la premier. “Ovviamente questo perché la Manovra deve essere approvatala fine dell'”, dice. “È passata la mozione del Governo sull'invio delle armi in Ucraina, Giuseppe Conte continua a dare batta perché sostiene che non sia così che si aiuta Kiev. Matteo Salvini insiste sul Ponte sullo Stretto di Messina, che sostiene essere un'opera non più rinviabile. Sul fronte Esteri, in Cina continuano le protesta sulle restrizioni causa Covid; negli USA il Senato ha dato il via libera alla legge che tutela i matrimoni gay”.