“Meghan Markle ha ricevuto davvero minacce di morte disgustose dagli estremisti di destra” | la rivelazione del capo di Scotland Yard

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha dovuto subiredie molto concrete” nei suoi due anni a corte seguiti alle nozze con il principe Harry, secondogenito dell’attuale re Carlo III, ad opera di settori dell’ultrabritannica razzista. A confermarlo è una fonte al di sopra di ogni sospetto: Neil Basu, numero due diuscente dell’antiterrorismo nazionale, primo funzionario di polizia di pelle nera mai promosso a un simile incarico nel Regno Unito. In un’intervista di congedo concessa a Channel 4, Basu ha deciso di rompere il riserbo su questo tema, smentendo indirettamente la narrativa del tabloid destrorsi dell’isola e di tanti commentatori ostili secondo cui le denunce avanzate al ...

e Harry continuano a essere al centro della scena, tra i protagonisti delle notizie di gossip. Sembra proprio che la loro vita lontano da Buckingham Palace non stia regalando grandi ..., foto mai viste prima Secondo quanto si apprende dai tabloid britannici, questa volta il Re Carlo e la coppia Harry -potrebbero inasprire ancora di più i loro rapporti a causa ...Meghan Markle a Indianapolis senza Harry per un evento benefico, ma il capo uscente di Scotland Yard avverte: “Gruppi di estrema destra hanno minacciato la duchessa”. Meghan Markle ancora grande ...L'Assistente Commissario Neil Basu ha lasciato la Metropolitan Police inglese dopo 30 anni di servizio e per l'occasione ha rilasciato un'intervista a Channel 4 News. Nel corso ...