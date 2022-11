McKennie | sicuri che venga ceduto? Cambia tutto per un motivo bomba

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Juventus sembra possare idea sul futuro di; non è da escludere una permanenza del centrocampista. LaPresseIl centrocampo della Juventus, nell’ultima sessione di mercato, ha visto gli arrivi di Pogba e Paredes che avrebbero dovuto far fare il salto di qualità alla squadra. Le cose non sono andate propriamente così: il francese è ancora alle prese con un problema muscolare subito nella preparazione estiva mentre l’argentino ha disputato una prima parte di stagione decisamente sotto tono. In questo centrocampo troviamo anche la situazione diche potrebbere in maniera quasi clamorosa.è un centrocampista abile negli inserimenti e molto pericoloso sulle palle inattive; il rischio che possa lasciare la Juventus esiste e sembra essere causato dall’esplosione avuta, ...

Juventus News 24

... lo statunitense Weston. La curiosità relativa agli undici juventini convocati dalle ... Una Juve Mondiale e una Juve 'a casa': siamo proprioche quella che vola in Qatar , alla luce del ...Quelli recuperati, ma non è detto che giocano, sono Paredes e Kean. Di Maria è probabile che abbia mezzora nelle gambe. Oggi sono da valutare Vlahovic,e Chiesa. Dusan soffre di una ... Nosotti sicuro: «McKennie con gli USA è più libero che alla Juve» La partita più politicizzata degli ultimi anni si chiude con la vittoria di misura degli Stati Uniti, cui basta il gol di Pulisic su assist del milanista Serginho Dest per staccare il biglietto per gl ...Nuovi contatti tra intermediari del Tottenham e l'entourage del texano, che non sarà l'unico bianconero in partenza. E il ...