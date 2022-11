Massimiliano Esposito a SuperNews | “Scudetto e Champions? il Napoli c’è Nella mia squadra c’era tanta qualità | ma non una società solida”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilriuscirà secondo Lei a tenere questo passo fino alla fine? Può essere l’anno buono per loin casa partenopea?“Per ciò che ha dimostrato ilin questa prima parte di campionato può essere sicuramente l’anno buono per lo. A differenza di altre stagioni, vedo unaben coesa anche con la. Giuntoli è stato molto bravo in estate sul fronte calciomercato, portando in maglia azzurra giocatori che stanno facendo la differenza come Kim e Kvaratskhelia. Ilpuò togliere grandi soddisfazioni ai propri tifosi, anche se noi napoletani siamo scaramantici ed è meglio non fare grossi proclami. La sosta dei Mondiali, poi, capita a pennello. Laha dato tanto e questa pausa è importante per recuperare energie ...