Martina Franca | il sottopasso viene riqualificato anche con dipinti Sperando che gli incivili restino inattivi Distretto urbano del commercio

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Proprio mentre si lamentava, ieri mattina, una vetrina distrutta per un furto, in un’altra zona chiave diiniziava un lavoro di riqualificazione. Nella foto l’architetto Gianfranco Aquaro davanti al sottopassaggio di piazza Marconi che, per iniziativa deldel. È statochiamato il disegnatore e pittore Piero Angelini per realizzare, appunto,sui muri delche, troppo spesso danneggiato da, si punta dunque a far diventare un luogo di riferimento in una zona importante della città, collegando fra l’altro una scuola ed una chiesa e costituendo un passaggio pedonale sicuro. L’architetto, a margine della ...