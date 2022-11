Maria De Filippi | sapete che auto guida? Non proprio alla portata di tutti

In queste ultime ore è stata registrata una nuova puntata del dating show prodotto e condotto daDe. E ovviamente anche stavolta le polemiche e i colpi di scena si sono sprecati. Come riportato dalla fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover la Deha fatto sedere al ...... L'ex dama si sposerà tra qualche giorno con Salvio Calabretta , ex cavaliere di Uomini e Donne conosciuto proprio nel dating show diDe. "Ci sposeremo nella Tuscia, nell'antico borgo ...Caos ad Amici 22: il pubblico si lamenta per i troppi 'allievi raccomandati', e intanto Rudy Zerbi chiede sei espulsioni immediate.L’artista marziale volto fisso del people show di Maria De Filippi racconta come si trova con i colleghi del piccolo schermo, spendendo ottime ...